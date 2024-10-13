كواليس تتويج منتخب الكاراتيه بفضية العالم تحت ٢١ عامًا

قادت منة الهواري، لاعبة النادي الأهلي، المنتخب الوطني للكاراتيه للحصول على الميدالية الفضية، في منافسات بطولة العالم تحت 21 ‏عاما التي تقام منافساتها في مدينة فينيسيا الإيطالية.‏

تألقت لاعبة النادي الأهلي في منافسات وزن تحت 55 كيلوجرامًا، وقدمت عروضًا قوية للغاية، خلال مشوارها في البطولة، ‏والتي بدأته بشكل مميز للغاية، وصولًا إلى المباراة النهائية.‏

وخلال منافسات البطولة حققت منة الهواري سلسلة انتصارات على منتخبات البرتغال والمجر والجزائر، وتفوقت في الدور ‏نصف النهائي على لاعبة منتخب تايلاند، قبل أن تخسر في المباراة النهائية أمام لاعبة المنتخب الإيراني.‏

ونالت لاعبة الأهلي إشادة واسعة من الجميع، بعد الأداء القوي الذي قدمته، ونجاحها في تحقيق نتائج مميزة للغاية، تعكس الطفرة ‏الكبيرة التي يحققها قطاع الكاراتيه بالنادي، وتمثيله للمنتخبات الوطنية بالبطولات العالمية.