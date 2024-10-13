كشف لغز مقتل طفل صغير بطلق ناري في الرأس بأسوان

بعد التحريات لضباط مباحث مركز شرطة قسم أول أسوان برئاسة المقدم محمود الباجا رئيس المباحث، والرائد أحمد عبد القادر معاون المباحث اللغز وراء مقتل طفل صغير بطلق نارى فى الرأس عند شارع الشونة بمنطقة عباس فريد وسط مدينة أسوان.



واسفرت التحقيقات إلى وجود طفل برفقته آخر يلعبوا بسلاح نارى "بندقية آلية" أمام منازلهم الكائنة بشارع الشونة وخرجت طلقة نارية من السلاح الآلى عن طريق الخطأ لتصيب الطفل الآخر فى رأسه مباشرة ويسقط أرضًا ويلفظ أنفاسه الأخيرة فى مكانه.

وبعد الفحص الجنائى لموقع الجريمة بشارع الشونة بمنطقة عباس فريد وسط مدينة أسوان، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتم ايداع جثمان الطفل بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة حتي الانتهاء من التحريات اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بوسطة القاتل والعنصر الاساسي وراء الواقعة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.