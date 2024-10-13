كلام فى الهوا

الأحد 13/أكتوبر/2024 - 07:21 م 10/13/2024 7:21:36 PM

كل شىء فى الحياة له صلاحية حتى البشر، حيث يكونون غير صالحين للعيش مع البشر عندما يعشش الإثم داخلهم، وينتزع من قلوبهم الرحمة، وكانوا رجالاً بلا معنى ولا مضمون، فى الغالب هذا النوع من الرجال يكونون ضعيفى الإدراك، لا يملكون أى مرونة ذهنية، وتدور الأمور أمامهم دون استطاعة منهم. والرجل منتهى الصلاحية يكون حاد المزاج، سريع الغضب بدون أسباب، إذا تحدث يتكلم فيما لا يفيد، وكثير الكلام بالأنا، لأنه ذو طبع نرجسى لا يرى إلا نفسه، وهو يعطى من لا يستحق لأنه هوائى الطبع، فهو صاحب مصلحة من الطراز الأول، ولا يصاحب إلا من يكون له معهم مصلحة أو منفعة شخصية فقط، ويكون كلامه عكس ما يدور بعقله أو يشعر به فى قلبه، يوصف بالخبيث والماكر ولا يحسن انتقاء الألفاظ، ولا يراعى مشاعر الغير، يحترف فن الهروب من المواقف التى تحتاج إلى رجال حقيقيين، ويعلق أخطاءه دائمًا على غيره، ويجيد فن المبررات لكل خيبة أمل أو فشل من نجاحه أو تجاه من حوله. تلك الصفات قبيحة أرجو من يجد فى نفسه ولو صفة واحدة من تلك الصفات أن يسارع بتغيير نفسه حتى لا يكون عبرة لمن بعده.

لم نقصد أحداً!!