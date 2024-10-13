مي عمر تتزين بالزمرد ولون الملكات

اعتادت الفنانة مي عمر مواكبة أحدث صيحات الموضة لتختار من بينها ما يميز إطلالاتها ويمنحها جاذبية كعارضات الأزياء وهذا ما اكدته في أحدث ظهور لها في حفل ملتقى نجم العرب الذي أقيم ليلة أمس في أحد الفنادق الكبرى.

وبدت مي عمر بإطلالة جذابة، مفعمة بالأنوثة والنعومة في أختيار خبير الموضة أسلام متولي، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا، حمل توقيع مصممة الأزياء Shahad al sharood، صمم من قماش الكريب باللونين الأبيض في الأسود مع الريش الناعم، لتواكب موضة فساتين السهرة لـ 2024-2025، عكس الفستان قوامها الرشيق.

أكملت رقي إطلالتها ببعض المجوهرات المرصعه بأحجار الزمرد لتزيد من فخامة إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على ألوان النود لتتناغم مع لون بشرتها مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

مي عمر

مي عمر من مواليد 10 أكتوبر 1988 ، ممثلة مصرية.

حياتها

التحقت بكلية الإعلام قسم الصحافة بالجامعة الأمريكية، وقامت بعمل دراسات في المسرح. وكانت قد أحبت التمثيل منذ أيام المدرسة، إلا أن أهلها رفضوا ذلك خوفًا عليها. بدأت التمثيل من خلال أدوار بمسرح الجامعة الأمريكية.

وقررت إخفاء فكرة حبها للتمثيل عن عائلتها خوفا من أن يشعروا بصدمة، وكان هناك عدد قليل من أصدقائها على علم بذلك.

بدايتها الفنية

اتجهت في بادئ الأمر لمجال الإنتاج، إلا أنها لم تشعر بالراحة فيه. اتجهت بعد ذلك نحو الإخراج، فقامت بإخراج فيديو كليب للفنانة رولا سعد، ولكنها قالت إنها لم تشعر بالارتياح أيضًا. وقد شعرت أن حبها للوقوف أمام الكاميرا يزداد يوما بعد يوم، فقررت وقتها أن تتناقش مع زوجها في رغبتها في خوض مجال التمثيل، الذي طلب منها أن تمثل أمامه أولًا حتى يتأكد من امتلاكها الموهبة.

قامت باستعدادات كثيرة للوقوف أمام الكاميرا، فبدأت أولا بدراسة التمثيل مع مروة جبريل، وذلك بصحبة زوجها الذي ساعدها كثيرا، ثم خضعت لعدة اختبارات اجتازتها بنجاح. أتاح لها زوجها المخرج محمد سامي الفرصة للظهور الأول، وذلك من خلال تقديم دور «ولاء» في مسلسل حكاية حياة مع غادة عبد الرازق، وكان زوجها هو مخرج المسلسل، ثم رشحها مرة أخرى للعمل في مسلسل كلام على ورق مع هيفاء وهبي، وهو من إخراجه أيضًا.

قدمت أول أدوارها في الدراما بعيدًا عن زوجها محمد سامي من خلال مسلسل حالة عشق مع المخرج إبراهيم فخر، الذي رشحها للدور. وخاضت أول تجربة لها في المسرح من خلال مسرحية بابا جاب موز من إخراج الفنان أشرف زكي، الذي رشحها للدور، ودعمها كثيرًا في تلك التجربة، ففي البداية شعرت بالقلق، ولكنها أقدمت على الخطوة من خلال الاستعداد الجيد لها.

مي عمر

مي عمر

مي عمر

مي عمر