تحرص الأمهات تحضير الحلويات الشهية بين حين لآخر لأفراد أسرتها وذلك لإضافة البهجة والسعادة على قلوبهم.

وتعد كيكة الحليب من أفضل الحلويات التي تحضر في المنزل بأكثر من طريقة مختلفة وبمكونات متنوعة.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير كيكة الحليب التركية بالكراميل بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- مقادير الكيك :

البيض : 4 حبات

دقيق : كوب ونصف (خالٍ من الجلوتين)

سكر البودرة : كوب

الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة (سائلة)

بيكنج بودر : 10 غم

- مقادير الكريم شانتيه :

حليب : نصف لتر (كامل الدسم بارد)

كريمة : 250 جراماً (كريم شانتيه / بودرة)

- مقادير خليط الحليب والقشطة :

حليب : ليتر (كامل الدسم)

القشطة : كيلو (بلدية)

- صوص الكراميل الجاهز : حسب الرغبة (للتزيين)

- مكسرات : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

لتحضير الكيك: في وعاء افقسي البيض وأضيفي الفانيليا السائلة والسكر البودرة، واضربيهم جيداً حتى يصبح الخليط لونه أبيض.

أضيفي الدقيق والبيكنج باودر وقلبيهما جيداً بالملعقة حتى يمتزج الخليط.

رشي صينية الفرن بالزيت ورشة دقيق.

افردي الخليط في الصينية.

أدخلي الكيك للفرن على درجة حرارة 170 مئوية لأول 10 دقائق، ثم خففي حرارة النار في آخر 10 دقائق لتصل إلى 150 درجة مئوية.

لعمل الكريم شانتيه: اخلطي الحليب مع الكريم شانتيه، واضربي الخليط جيداً حتى يتماسك.

لعمل خليط الحليب والقشطة: اخلطي القشطة مع الحليب، جيداً بالخلاط لتسقى به الكيكة.

بعد تسوية الكيكة، اتركيها لتبرد واصنعي ثقوباً بالكيكة باستخدام شوكة، وتسقى بخليط الحليب والقشطة واتركيها في الثلاجة لليوم التالي.

افردي طبقة الكريم شانتيه على الكيكة وساوي سطحها بسكين، لتعطي نفس الشكل، ووزعي صوص الكراميل على الوجه بحسب الرغبة.

زيني الكيكة بالمكسرات المفضلة بحسب الرغبة (اختياري).

أدخلي الكيكة للثلاجة لحين التقديم.