تعد المكرونة من الوصفات المفضله لدى الكبار والصغار لسهولة تحضيرها ولمذاقها الطيب.

ويسهل تحضير المكرونة بأكثر من طريقة بمكونات متعددى متواجدة بأستمرار في المنزل وهذا ما اكدته الوصفة التالية.

نقدم لكٍ في السطور التالية يمكنك تحضير مكرونة مع كرات اللحم والجبن بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- لحم مفروم : 250 جراماً (ناعم)

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بقسماط : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- صلصة الاسباجيتي الجاهزة : عبوة

- السباغيتي : عبوة (مسلوقة)

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

طريقة التحضير

اخلطي اللحم المفروم مع البقسماط والملح والبهارات المشكلة والأوريغانو جيداً ثم شكلي كرات من الخليط.

سخني الزيت النباتي في مقلاة وشوحي كرات اللحم حتى تتحمر.

أضيفي صوص السباغيتي الجاهز وحركي حتى يبدأ بالغليان.

اتركي المزيج لمدة 5 دقائق يغلي على نار خفيفة.

ضعي السباغيتي المسلوقة في طبق الفرن.

وزعي اللحم والصوص فوقها.

أضيفي الجبن المبشور وأدخلي الصينية للفرن على حراة 190 درجة لمدة 15 دقيقة.

قدميها ساخنة.