الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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“الصحة" تكشف الحصيلة النهائية لعدد وفيات وإصابات حادث قطار المنيا.. فيديو

قطار المنيا
قطار المنيا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل حادث قطار محافظة المنيا، الذي وقع اليوم الأحد، مشيرا إلى أن هناك 21 حالة مصابة بإصابات طفيفة أغلبها سطحية، مشيرا إلى أنه تم خروج 20 حالة منهم بعد تلقي الرعاية الصحية، وحالة واحدة فقط التي تتلقى الرعاية الآن، وواحدة متوفاة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تنسيق بين هيئة الرعاية العاجلة ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة من أجل نقل المصابين لمستشفى المنيا العام، وتم نقلهم من خلال 23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث.

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واستكمل د. حسام عبد الغفار قائلا: هناك تدريب ومحاكاة مستمرة لأطقم الإسعاف؛ للتعامل السريع مع مثل تلك حالات الطوارئ.

ونفى عبد الغفار وجود أي تدخل جراحي للحالة المتواجدة في المستشفى الآن، معلقا: يعاني فقط من خلع في مفصل الكتف، وحالته الصحية مطمئنة.

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