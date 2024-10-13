محمد رمضان ضحية حادث قطار المنيا

الشاب محمد رمضان النادي 22 سنة، ضحية حادث قطار المنيا وابن محافظة الفيوم كان يعمل فى خدمة تامين القطار وهو الوحيد الذى لقى مصرعه فى الحادث .

وكان الحادث قد أسفر عن إصابة 21 شخصًا، و حالة وفاة، وذلك نتيجة تصادم من الخلف بين جرار قادم من قنا وعربة الباور الخلفية لقطار النوم رقم 1087 القادم من أسوان إلى القاهرة.

وفاة طالب ثانوي بالفيوم بعد صراع مع السرطان…

وفى وقت سابق اليوم لفظ طالب بالصف الثالث الثانوي في محافظة الفيوم، أنفاسه الأخيرة بعد فترة وجيزة من إصابته بمرض السرطان، بقرية دار السلام بدائرة مركز طاميه .

وعم الحزن الشديد أسرة الطالب أحمد علاء مظهر، البالغ من العمر 17 عامًا، ونعاه أصدقاؤه على صفحات التواصل الاجتماعي.

وكشف أحد أصدقائه أن الفقيد أصيب بمرض السرطان منذ حوالي 7 أشهر تقريبًا، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، حتى فوجئ الجميع خلال الساعات الماضية بوفاته متأثرًا بمرضه.

كم نعت إدارة طاميه التعليمه بالفيوم الطالب ، وقدّم الدكتور محمود هيبه مدير إدارة طاميه التعليمه، وجميع العاملين بالادارة التعازي لأسرة الفقيد وأسرة المدرسة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.