جدول بطولة العالم للبياثل والترياثل والليزر-رن بالأكاديمية البحرية ببورفؤاد

تنطلق غدا "الاربعاء" بطولة العالم للبياثل والترياثل ، وبطولة العالم لليزر - رن للاصحاء والبارالمبيين على شواطئ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورفؤاد وتستمر حتى يوم 13 من الشهر ذاته.

وكان الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان قد اعلن عن مشاركة أكثر من 900 مشارك يمثلون 33 دولة.



ومن المقرر ان يقام اليوم "الثلاثاء" 8 أكتوبر المؤتمر الفني لليزر- رن للبارالمبيين مساء بفندق هلنان.

و تنطلق المنافسات غداً الاربعاء على شاطئ الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وفي ذات اليوم مساء يعقد المؤتمر الفني لبطولة البياثل والترياثل التتابع المختلط للاصحاء.

و تقام منافسات الدور قبل النهائي للبياثل التتابع المختلط في السابعة صباح بعد غد الخميس.



وتشارك في البطولة دول البرازيل، بوركينا فاسو، الصين، قبرص، التشيك، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، إنجلترا، اليونان، المجر، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، کازاخستان، الكويت، لاتلفيا، مالي، المكسيك، موناكو، البرتغال، رومانيا، السعودية، صربيا، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إسبانيا، تركيا، تایلاند، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر البلد المضيف.