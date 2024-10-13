مدبولي: 59 وزيرا من مختلف الدول أكدوا حضور المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي فرصة هائلة لكل الخبراء العالميين لرؤية التجربة المصرية الفريدة في كل مناحي وبرامج الأمم المتحدة والتعرف على الجمهورية الجديدة بحق؛ التي شرعت الدولة المصرية في بنائها على مدار السنوات العشرة الماضية.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز».

وأعرب رئيس الوزراء، عن تمنيه أن تكون النسخة المقبلة للمنتدى الحضري العالمي ناجحة بكل المقاييس في ضوء العدد الكبير الذي أكد الحضور، إذ أن هناك أكثر من 59 وزيرا من مختلف الدول، وهناك المزيد من المتوقع أن يؤكدوا الحضور حتى انعقاد المؤتمر.

ولفت أن العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع والتي نفذتها مصر على مدار الـ10 سنوات الماضية، والتي تمثل نموذجا من الأفكار والأنشطة والبرامج التي يروِّج لها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ضمن أجندته.

وأشار إلى أنه سعيد بلقاء المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للحديث عن التنظيم للمنتدى الحضري العالمي في نستخه الـ12، والذي يُعقد في القاهرة من 4 لـ8 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور لأكثر من 20 ألف مشارك من بينهم 14 ألفا من 179 دولة حول العالم.

وشدد على أن المنتدى الحضري العالمي يعد محفلا دوليا وعالميا سيُعقد في القاهرة، ويعتبر طبقًا لتعريف الأمم المتحدة هو ثاني أكبر حدث وفعالية تنظمها الأمم المتحدة على مستوى العالم بعد «كوب»، متابعًا: «نعد العدة لتنظيم المنتدى الحضري العالمي».