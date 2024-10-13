الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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مدبولي: نركز على الإسراع في تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف جودة الحياة للمواطنين

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، شارك مع مصر في التخطيط والتنفيذ لعدد من المشروعات؛ إذ تستعين مصر بالمؤسسات الدولية وجهدها في هذا الصدد، مشددا على أنّه يركز في الزيارات الميدانية على الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية التي تستهدف جودة الحياة للمواطن المصري وللمستقبل.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «نحن موجودون في العاصمة الإدارية كنموذج للمدن الجديدة التي يحتاجها العالم، خاصة الدول النامية».

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وتابع رئيس الوزراء: «الدول النامية في ضوء تسارع معدلات الزيادة السكانية، فإنها تخطط للمدن الجديدة لاستيعابها، بالإضافة إلى التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على المدن، وهناك موضوع مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات النقل الحضري التي يروج لها البرنامج، مثل مترو الأنفاق وشبكات الترام والأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة».

وأشار إلى أنه «قبل لقائي مع المديرة التنفيذية للبرنامج، حضرت اجتماعا بخصوص مشروع حياة كريمة، وتناول بدء المرحلة الثانية من المشروع، والإسراع مع كل الجهات في تنفيذه».

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