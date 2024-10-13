تراجع سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد.. شهد سعر الدولار خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، تراجعًا طفيفاً، وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري، وحقق سعر الدولار فى البنك المركزي المصري استقرارًا مسجلاً نحو 48.51 جنيه للشراء، و48.61 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية، في أول يوم عمل بالقطاع المصرفي المصري بعد انتهاء العطلة الاسبوعية، وجاء سعره بنهاية التعاملات اليوم على النحو الآتي:

سعر الدولار نهاية تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.51 جنيه للشراء، و 48.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 48.50 جنيه للشراء، و 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 48.50 جنيه للشراء، و 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار فى بنك مصر نحو48.50 جنيه للشراء، و 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 48.50 جنيه للشراء، و 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 48.50 جنيه للشراء، و 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو48.50 جنيه للشراء، و 48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو48.56 جنيه للشراء، و 48.65 جنيه للبيع.