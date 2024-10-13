بطولة مصطفى شعبان .. أبطال مسلسل حكيم باشا يبدأون التصوير

بدأ النجم مصطفى شعبان، تصوير أولى مشاهدة في مسلسل حكيم باشا، اليوم الأحد، والمقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2024.

مسلسل حكيم باشا يشارك فى بطولته أيضًا، دينا فؤاد، رياض الخولى، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

آخر أعمال مصطفى شعبان

كانت آخر أعمال مصطفى شعبان، مسلسل المعلم، والذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا وصدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وبين النقاد.

مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، حيث يسعى مصطفى شعبان للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرق أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.