مدبولي: تغير المناخ يؤثر على المياه بطرق متشعبة ومركبة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن المناخ يؤثر على المياه بطرق متشعبة ومركبة سواء ما يتعلق بالتأثير على أنماط هطول الأمطار غير المتوقعة أو ارتفاع مستوى سطح البحر.

وشدد “مدبولي”، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم شح المياه والمخاطر المتعلقة بالظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف ويجعلها أكثر شدة، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة هو الأخر يؤدي لتعطيل أنماط هطول الأمطار ودورة المياه.

وأشار إلى أن كل تلك الآثار تؤدي إلى العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على مجتمعاتنا، مضيفًا: "واجه ما يقدر بنحو 391 ملايين شخص في عام 2019 انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد، وازداد هذا الرقم بصورة مثيرة للقلق ليصل إلى 2.4 مليارات شخص في عام 2022 طبقا لتقارير الأمم المتحدة".