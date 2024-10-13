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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ناصر منسي يقود تشكيل الزمالك أمام زد.. وديًا

الزمالك
الزمالك

 كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الرسمي لمواجهة زد الودية، وذلك استعدادًا لبطولة السوبر المصري المقبلة.

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الونش يواصل تدريباته التأهلية على هامش مران الزمالك استعدادا للسوبر المحلي

 وكان الزمالك حقق الفوز على نظيره الأهلي في السوبر الإفريقي، ليتوج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه بركلات الجزاء التريجيحية، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان الزمالك تعادل مع إيسترن كومباني وديًا في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الأحد.

التشكيل الرسمي للزمالك أمام زد"

حراسة المرمى: محمد صبحي.          

خط الدفاع: محمد حمدي - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - أحمد محمود.

خط الوسط: زياد كمال - عبد الله السعيد - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - كونراد ميشالاك.

 ومن المقرر أن تقام بطولة السوبر المصري في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 من أكتوبر الجاري، بمشاركة الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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