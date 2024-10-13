ملتقى الدقم الخامس بسلطنة عُمان يبحث الاستثمار في الاقتصاد الأزرق

تبدأ في العشرين من أكتوبر الجاري، أعمال ملتقى الدقم في نسخته الخامسة الذي يأتي بعنوان «الاقتصاد الأزرق.. الوجهة الجديدة للاستثمار»، بتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الوسطى، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

يتضمن الملتقى ثلاث جلسات نقاشية، الجلسة الأولى بعنوان «ركائز وإستراتيجيات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق» تستعرض خطط الحكومات وإستراتيجياتها في خارطة الاستثمار بالاقتصاد الأزرق من خلال مختلف القطاعات.

وتحمل الجلسة الثانية عنوان «فرص الاستثمار الزرقاء بقطاع الأمن الغذائي واللوجستي والسياحي والطاقة المتجددة»، وتناقش جاهزية سلطنة عُمان من حيث البنية الأساسية والاستثمارات والفرص المتعلقة بالاقتصاد الأزرق.

فيما تأتي الجلسة النقاشية الثالثة بعنوان «التقنيات والتجارب العالمية المُعزّزة للاستثمارات في الاقتصاد الأزرق»؛ حيث تسعى إلى تبادل الرؤى والأفكار حول الحلول التقنية والتكنولوجيا العالمية التي تُعزّز من استثمارات قطاع الاقتصاد الأزرق في مختلف المجالات. ويشارك في الملتقى عدد من كبار المسؤولين والخبراء والمتحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.