الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

ملتقى الدقم الخامس بسلطنة عُمان يبحث الاستثمار في الاقتصاد الأزرق

بوابة الوفد الإلكترونية

 تبدأ في العشرين من أكتوبر الجاري، أعمال ملتقى الدقم في نسخته الخامسة الذي يأتي بعنوان «الاقتصاد الأزرق.. الوجهة الجديدة للاستثمار»، بتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الوسطى، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

يتضمن الملتقى ثلاث جلسات نقاشية، الجلسة الأولى بعنوان «ركائز وإستراتيجيات الاستثمار في الاقتصاد الأزرق» تستعرض خطط الحكومات وإستراتيجياتها في خارطة الاستثمار بالاقتصاد الأزرق من خلال مختلف القطاعات.

وتحمل الجلسة الثانية عنوان «فرص الاستثمار الزرقاء بقطاع الأمن الغذائي واللوجستي والسياحي والطاقة المتجددة»، وتناقش جاهزية سلطنة عُمان من حيث البنية الأساسية والاستثمارات والفرص المتعلقة بالاقتصاد الأزرق.

فيما تأتي الجلسة النقاشية الثالثة بعنوان «التقنيات والتجارب العالمية المُعزّزة للاستثمارات في الاقتصاد الأزرق»؛ حيث تسعى إلى تبادل الرؤى والأفكار حول الحلول التقنية والتكنولوجيا العالمية التي تُعزّز من استثمارات قطاع الاقتصاد الأزرق في مختلف المجالات. ويشارك في الملتقى عدد من كبار المسؤولين والخبراء والمتحدثين من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

مواد متعلقة

إنطلاق أعمال اجتماع الدورة الـ21 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني بالجامعة العربية برئاسة الإمارات

تكريم الموسيقار العماني خالد بن حمد البوسعيدى بحضور السفير الرحبي في احتفال مهرجان الموسيقي العربية

وزير الخارجية السعودي يبحث مع بوريل المستجدات الإقليمية والدولية

الإمارات تدين الاعتداء على قوة حفظ السلام في لبنان

الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب كارثية لحظر عمل الأونروا ويؤكد دعمه للوكالة

العاهل المغربي: التطور الإيجابي ينتصر للحق والشرعية ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب

السعودية..مؤتمر صحفي للتعريف بالنسخة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار تحت شعار أفق لا متناه

غدا.. الجامعة العربية تبحث وضع استراتيجية للتربية الإعلامية والمعلوماتية
الجريدة الورقية