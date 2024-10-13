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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عمر مرموش الأفضل في آينتراخت فرانكفورت

مرموش
مرموش

 أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الأحد، تتويج نجمه المصري عمر مرموش بجائزة لاعب الشهر لشهر سبتمبر.

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 وفقًا لحساب النادي على منصة "إكس"، فقد فاز مرموش بهذه الجائزة بعد أن قدم أداءً مميزًا خلال الشهر.

 خلال ثلاث مباريات في سبتمبر، تمكن مرموش من تسجيل 5 أهداف، حيث سجل هدفين في مرمى فولفسبورج وهدفين آخرين في شباك بايرن ميونخ، بالإضافة إلى هدف وحيد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

 وبفضل أدائه الرائع، يتصدر مرموش قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف، بفارق 3 أهداف عن هاري كين لاعب بايرن ميونخ. 

 وكتب الحساب الرسمي للنادي: "الأرقام تتحدث عن نفسها، ولم يكن فوز عمر مرموش بجائزة لاعب الشهر مفاجئًا على الإطلاق".

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