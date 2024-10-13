عمر مرموش الأفضل في آينتراخت فرانكفورت

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الأحد، تتويج نجمه المصري عمر مرموش بجائزة لاعب الشهر لشهر سبتمبر.

وفقًا لحساب النادي على منصة "إكس"، فقد فاز مرموش بهذه الجائزة بعد أن قدم أداءً مميزًا خلال الشهر.

خلال ثلاث مباريات في سبتمبر، تمكن مرموش من تسجيل 5 أهداف، حيث سجل هدفين في مرمى فولفسبورج وهدفين آخرين في شباك بايرن ميونخ، بالإضافة إلى هدف وحيد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

وبفضل أدائه الرائع، يتصدر مرموش قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف، بفارق 3 أهداف عن هاري كين لاعب بايرن ميونخ.

وكتب الحساب الرسمي للنادي: "الأرقام تتحدث عن نفسها، ولم يكن فوز عمر مرموش بجائزة لاعب الشهر مفاجئًا على الإطلاق".