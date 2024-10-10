القوة الضاربة.. أرقام مرموش وصلاح أمل الفراعنة في توقف أكتوبر

ينتظر عشاق كرة القدم المصرية، إنطلاقة أفضل ثنائي في أوروبا حالياً، محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش هداف البوندسليجا، وذلك خلال تصفيات كأس أمم أفريقيا، المقررة ضد منتخب موريتانيا.

واكتملت القوة الهجومية الضاربة لمنتخب مصر قبل مواجهتين أمام موريتانيا في تصفيات الكان، بانضمام الثنائي عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني ومحمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي، والذي يقدم مستوى ممتازًا هذا الموسم بتسجيل 6 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة في 9 مباريات.

شهدت الأسابيع الأخيرة، تألق المصري مرموش اللافت للنظر في المسابقة ألمانية، حيث جذب انتباه عديد الأندية الأوروبية التي لا تصدق قدرات اللاعب المبهرة، بل وأصبح على مشارف عملاق أوروبي، وتحديداً أحد كبار البريميرليج، لعل أبرز الأندية، ليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد.

الثنائي صلاح ومرموش انضما لتدريبات الفراعنة، بقيادة العميد حسام حسن، استعدادا لمواجهة موريتانيا غد الجمعة في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة بـ6 نقاط من انتصارين على الرأس الأخضر وبوتسوانا، بينما يحتل منتخبا موريتانيا والرأس الأخضر المركزين الثاني والثالث بـ3 نقاط لكل فريق وبوتسوانا دون رصيد في المركز الرابع والأخير.

ويسعى التوأم إلى مواصلة الانتصارات في التصفيات الأفريقية، وتحقيق العلامة الكاملة، لحسم التأهل مبكرا، ويعول في ذلك إلى أرقام عمر مرموش، التي يعد التألق الأول بهذه الأرقام التاريخية.

ويتصدر عمر مرموش، تشكيل "سوفاسكور" المثالي للمرحلة السادسة من مسابقة البوندسليجا، حيث تم منح مهاجم فرانكفورت أعلى تقييم لهذا الأسبوع بنحو 9/10، وهو الأعلى في تاريخ الدوري الألماني.

وحصد عمر مرموش في البوندسليجا هذا الموسم، على لقب أفضل هداف برصيد 8، الأكثر مساهمة في الأهداف برصيد 12، الأكثر تسديداً بنحو 28 تسديدة، الأكثر تصويباً على المرمى برصيد 17، الأكثر صناعة للفرص الخطيرة 6.

وأصبح عمر مروش، بالمناصفة مع البولندي ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني الحالي، أكثر من ساهم في الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم برصيد 12 هدف، وإجمالاً وصل جناح الفراعنة للمساهمة التهديفية رقم 30 بقميص فرانكفورت في دوري البوندسليجا، بواقع 20 هدف وصنع 10 آخرين.