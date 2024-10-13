الغربية تنظم يوم حصاد تجربة زراعة الأرز البسمتي

نظم معهد البحوث الزراعية بالتعاون مع مديرية الزراعة بالغربية والإدارة المركزية للارشاد الزراعى يوم لحصاد محصول الأرز بحضور قيادات الوزارة، اليوم الأحد ٢٠٢٤/١٠/١٣ يوم حصاد مكبر لمحصول الأرز صنفى سخا سوبر ٣٠٢ -٣٠٣ ، وأرز بسمتى.

حيث جاء يوم الحصاد ضمن احتفالات مديرية الزراعة بالغربية بالعيد القومى للمحافظة، وذلك تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء الدين فاروق، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، بحضور الدكتور ناجح فوزى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية نائباً عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائبا عن رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور مجاهد عمار وكيل معهد البحوث الحقلية، الدكتور إسماعيل الرفاعى رئيس قسم بحوث الارز بمعهد البحوث الحقلية، والدكتور حمدى الموافى رئيس المشروع القومى لتطوير الأرز الهجين والسوبر، الدكتورة أمل اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى، الدكتور صادق الشوني .مدير اداره النهوض بمحاصيل الحبوب بالادارة المركزية للارشاد الزراعي الدكتور محمد عبد الكريم وكيل محطة بحوث سخا، والمهندس فخرى باز مدير عام الإدارة العامة للارشاد الزراعى بالغربية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

شهد الحصاد تواجد عدد من مهندسى الإرشاد الزراعي ومديرى الإدارات الزراعية ومزارعى الناحية، ومزارعين من محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة.

وذلك بحقل الحاج محمد النقيب بقرية بوريك الحجر، حيث بدأ اللقاء بكلمة افتتاحية للدكتور ناجح فوزى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، الذى رحب بالحضور وتحدث عن أهمية الأرز كمحصول استراتيجى وأهمية الدور الذي تقوم به مديرية الزراعة لخدمة المزارعين واشار إلى دور الإرشاد الزراعى فى النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف التي تم استنباطها حديثاً من كافة المحاصيل . ‌وتحدث الدكتور علاء خليل عن أهمية دور مركز البحوث الزراعية ومعهد البحوث الحقليه فى استنباط الأصناف الجديدة قصيرة العمر والمتحملة الري على فترات متباعدة وندرة المياه والملوحة والتغيرات المناخية. ‌

فيما تحدث الدكتور حمدى الموافى عن أصناف الأرز سخا سوبر ٣٠٢ ،٣٠٣ وأوضح أن هذه الاصناف تتميز بالإنتاجية العالية وتتحمل الظروف الغير مواتية وقصير العمر حيث أن فترة النمو ١١٥ يوم ويحتاج إلى الرى كل ٨ أيام، ومعدل استهلاكه من المياه أقل من ٤٠٠٠ متر مكعب وبالتالى فإنه يصبح مثله مثل أى محصول آخر له منافس في الدورة الصيفية من ناحية استهلاكه في المياه وتصل إنتاجيته فوق ٥ طن للفدان بالمقارنة بالأصناف الأخرى وتتميز بإنتاج محصول عالي من قش الأرز.

حيث يستخدم كعلف للحيوانات لما يتميز به من ارتفاع نسبة البروتين والمواد الكربوهيدراتية والألياف مما يؤدي إلى إرتفاع قيمته الغذائية.

وأبدى النواب أعجابهم بالأصناف ووجهوا الشكر لقطاع الزراعة وعلى رأسهم وزير الزراعه لما شاهدوه من إنتاج لأصناف الأرز السوبر ٣٠٢، ٣٠٣.

وتم فتح باب المناقشة معهم للاستماع إلى آرائهم، وتم مناقشة خطة المديرية للنهوض بإنتاجية المحاصيل بالمحافظة والاستعدادات التي تم اتخاذها تجاه تسويق المحاصيل الصيفية في الزراعات التعاقدية وتوفير تقاوي القمح طبقاً للخريطة الصنفية لزراعة المساحة المستهدفة من محصول القمح. فى نهاية الحفل تم تكريم السادة الباحثين والمزارعين المميزين.