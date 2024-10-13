الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

قضايا المرأة تقييم معسكرًا صيفيًا بالقناطر الخيرية

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد برنامج "المشاركة العامة للنساء" بمؤسسة قضايا المرأة المصرية معسكرًا صيفيًا للسيدات والفتيات في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2024،  بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

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"قومي المرأة" ينظم ورش عمل لتمكين الرائدات الريفيات في الإرشاد الأسري بالإسكندرية

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قومي المرأة يستأنف فعاليات برنامج الإرشاد الأسري بمبادرة "حياة كريمة"

 شارك في المعسكر 50 سيدة وفتاة، وتم تنظيمه بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بكوم أشفين بمحافظة القليوبية.

 

تناول المعسكر مفاهيم النوع الاجتماعي ومهارات الاتصال والتواصل والمشاركة، كما ناقش آليات الحماية القانونية، و مهارات القيادة واتخاذ القرارات، وقرار 1325 ومحاوره الأربعة، كما تناولت آليات الحماية الاجتماعية من العنف الجندري.

 

أيضا تناول المعسكر  المساءلة الاجتماعية وعرض مبادرة الجمعية والسيدات ومهارات التفاوض وحل المشكلات وجلسة دعم نفسي.

 

يأتي هذا المعسكر في إطار مشروع "بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة"، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة كير مصر.

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