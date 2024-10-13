قضايا المرأة تقييم معسكرًا صيفيًا بالقناطر الخيرية

عقد برنامج "المشاركة العامة للنساء" بمؤسسة قضايا المرأة المصرية معسكرًا صيفيًا للسيدات والفتيات في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2024، بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

شارك في المعسكر 50 سيدة وفتاة، وتم تنظيمه بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بكوم أشفين بمحافظة القليوبية.

تناول المعسكر مفاهيم النوع الاجتماعي ومهارات الاتصال والتواصل والمشاركة، كما ناقش آليات الحماية القانونية، و مهارات القيادة واتخاذ القرارات، وقرار 1325 ومحاوره الأربعة، كما تناولت آليات الحماية الاجتماعية من العنف الجندري.

أيضا تناول المعسكر المساءلة الاجتماعية وعرض مبادرة الجمعية والسيدات ومهارات التفاوض وحل المشكلات وجلسة دعم نفسي.

يأتي هذا المعسكر في إطار مشروع "بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة"، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة كير مصر.