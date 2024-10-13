تشكيل بيراميدز في مواجهة كونيا سبور الودية

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة كونيا سبور التركي الودية.

ويحل بيراميدز ضيفا على كونيا سبور في السادسة من مساء اليوم على استاد نادي كونيا في ختام معسكر الإعداد في تركيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - محمد رضا بوبو - أحمد توفيق - صديق إيجولا

خط الهجوم: مروان حمدي.

بيراميدز ينفي طلبه سحب لقب الدوري من الأهلي

على جانب آخر كشف الإعلامي خالد الغندور على حقيقة شكوى نادي بيراميدز إلى اتحاد الكرة، بشأن سحب لقب الدوري المصري من النادي الأهلي بسبب وسام أبو علي.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"تواصلنا مع بيراميدز لمعرفة حقيقة استفسارهم بشأن معرفة تزوير قيد وسام أبو على فى اتحاد الكرة وسحب لقب الدورى من الأهلى نظراً لعدم صحة قيد اللاعب والتلاعب فى أوراقه".

وأضاف: "مسئولى النادى السماوى أكدوا أنهم لم يتواصلوا مع الجبلاية بشأن هذا الأمر ولا صحة لما يثار فى هذا الموضوع".