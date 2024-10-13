الونش يواصل تدريباته التأهلية على هامش مران الزمالك استعدادا للسوبر المحلي

خاض محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المباراة الودية المقامة حالياً أمام إيسترن كومباني على ملعب النادي، في إطار استعدادات الأبيض لبطولة السوبر المحلي.

وأدى "الونش" فقرات تأهيلية وبدنية خاصة تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش المعد البدني للفريق، ضمن البرنامج الموضوع له لتجهيز اللاعب بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

وحرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة، على التواجد في ملعب النادي، على هامش المباراة الودية المقامة حالياً أمام إيسترن كومباني استعداداً لبطولة كأس السوبر المصري.

وجاء حضور أحمد سليمان من أجل مشاهدة المباراة مؤازرة الفريق، في إطار استعدادات الفريق الأبيض للسوبر المصري.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض ودية إيسترن كومباني المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لبطولة السوبر المحلي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود بنتايك - جيفرسون كوستا - علي نوفل.

خط الوسط : يوسف وائل "الفرنسي"- يوسف أحمد حسن - محمد عاطف - حازم أسامة.

الهجوم : حسام أشرف - سامسون أكينيولا.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخرى مساء اليوم أمام فريق زد على ملعب النادي.