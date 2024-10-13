النائب العام يتوجه إلى فيينا للمشاركة في فعاليات الدورة الثانيه عشر لمؤتمر مكافحة الجريمة

توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأحد الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر لعام ٢٠٢٤ رفقة وفد من النيابة العامة، في زيارة رسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا؛ للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك خلال الفترة من ١٤ إلى ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤.

من ناحيه أخرى كانت النيابه العامه قد حددت جلسة ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ لمحاكمة المتهمين بسرقة أجهزة الحاسوب اللوحي المملوكة لوزارة التربية والتعليم.

حيث كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا من مدير الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة عدد 1179 جهاز حاسوب لوحي "تابلت" مملوكين لوزارة التربية والتعليم، وذلك من مخزن التطوير التكنولوجي الكائن بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، وهو ما أكدته لجنة الفحص المشكلة بمعرفة الوزارة.



بدأت تحقيقات النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال مقدم البلاغ وأعضاء لجنة الفحص الذين شهدوا بصحة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ. وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، فقد شهد مُجريا التحريات بقيام متهميْن -ليسا من أرباب الوظائف العمومية– بسرقة تلك الأجهزة من داخل المخزن المشار إليه بطريق المغافلة، ثم قام أربعة متهمين آخرين -في وقت لاحق على السرقة- بإخفاء المسروقات. هذا وقد تمت استعادة ٧٥٠ جهازًا من الأجهزة المسروقة، كما تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بمليون وستمائة وثمانين ألف جنيه -من حصيلة بيعهم المسروقات.

فور انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع للمتهمين أمرت بتقديم المتهميْن بالسرقة وكذا القائمين بإخفاء المسروقات محبوسين لمحاكمة جنائية عاجلة بجلسة الاثنين الموافق ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤.