عاجل
محطة سكك حديد مصر مصر.. بشتيل على مساحة 57 فدان وتتسع لربع مليون راكب يوميًا
السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية والهجرة يستقبل وفد حركة فتح الفلسطينية

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة محمود العالول نائب رئيس الحركة، وروحي فتوح رئيس المجلس الوطني، وعزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم الخارجية والهجرة، بأن اللقاء شهد إعادة تأكيد وزير الخارجية والهجرة على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية، وتمسكها برفض أية مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيراً إلى حرص مصر في اتصالاتها مع الأطراف الدولية الفاعلة على نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة فى ظل العراقيل التى يضعها جيش الاحتلال الاسرائيلى وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وتقويض عمل منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وكذلك حركة الأفراد عبر المعبر. 

وأكد وزير الخارجية على ضرورة مواجهة محاولات الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً على وحدة الأرض الفلسطينية.

كما استعرض الوزير عبد العاطى اتصالات مصر مع مختلف الأطراف لوقف الحرب في قطاع غزة والتوصل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وحرص على استعراض الجهود التي تضطلع بها مصر على صعيد حشد التأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والاتصالات التي تجريها مع كافة الدول لنقل رؤيتها بضرورة العمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد وزير الخارجية فى هذا الخصوص على ضرورة العمل على وحدة الصف الفلسطيني، وتعزيز دور السلطة الوطنية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.

مواد متعلقة

وزير الخارجية والهجرة يجري اتصالاً مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان

سفير مصر يلتقي وزير خارجية جواتيمالا

سفير مصر يبحث مع وزير خارجية جواتيمالا تبادل الخبرات في التنقيب عن الآثار 

مصر تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة بغزة وقوات اليونيفيل بجنوب لبنان

120 مشاركًا في منتدى الأعمال المصري الأنجولي الأول

سفير مصر في بغداد يلتقي رئيس ممثلية حكومة إقليم كردستان

برئاسة مصر.. نشاط مكثف لمجلس السلم والأمن الإفريقي خلال زيارته للقاهرة وبورسودان
الجريدة الورقية