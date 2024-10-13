إقليم دارفور القابضة الغذائية: استيراد اللحوم الحية من السودان مستمر دون معوقات
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم باستيراد اللحوم الحية من عدة دول أفريقية أخرى هى جيبوتي و الصومال بالاضافة الى اللحوم السودانية.
وقال أحمد كمال معاون وزير التموين ان ارصدة اللحوم السودانية ولحوم جيبوتي تقدر ب 20 ألف رأس حى،موضحا أن الاستيراد من دولة السودان والصومال وجيبوتي مستمر دون أي عقبات لوجيستية تكفي احتياجات السوق المصري دون أية مشاكل.
وكشف "كمال " ان جمهورية مصر العربية قامت خلال الفترة الماضية بتوريد كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية وعلى راسها الأرز و السكر و الدقيق و الزيوت للشعب السودانى وذلك رغم الأزمات الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال الفترة السابقة.
وكانت قوات الدعم السريع فى إقليم دارفور اصدرت قرار فى ٨ أكتوبر الجارى رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤ ينص على عدم السماح بمرور الماشية والسلع والمعادن إلى مناطق سيطرة الجيش .تضمن القرار ١٢ سلعة على رأسها الماشية بأنواعها الإبل والضأن والابقار و السمسم والفول السودانى وزيت الطعام والسمسم.