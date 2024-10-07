استقر أسعار اللحوم اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024، حيث تراوح سعر الكيلو من اللحوم البلدي ما بين 320 و420 جنيهًا، مع تسجيل سعر عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

أما بالنسبة لباقي أنواع اللحوم الأخرى، فقد سجل سعر الكيلو من اللحم الجملي ما بين 270 و300 جنيه، والمفروم البلدي تراوح ما بين 300 و370 جنيهًا، والكبدة البلدي بين 300 و350 جنيهًا، كما سجل سعر اللحمة البتلو ما بين 350 و400 جنيه، واللحمة الضاني بـ 520 جنيهًا.

أسعار اللحوم

أسعار اللحوم الحمراء أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

سجل متوسط سعر كيلو السجق حوالي 225 جنيهًا.

بينما بلغ سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو.

يتراوح سعر الكبدة ما بين 250 جنيهًا للكيلو.

وسعر اللحم المفروم بلغ نحو 230 جنيهًا.

أما اللحوم البلدي الطازجة فبلغت حوالي 280 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في وزارة التموين

كما بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 285 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة إلى 285 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية

وسجل سعر اللحم البقري نحو 280 جنيهًا للكيلو.

كما بلغ سعر البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا للكيلو.

ويتراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا.

وسجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

كما بلغ سعر الموزة نحو 295 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عِرق الفلتو إلى 350 جنيهًا.