انفراجة في دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من أمام معبر رفح، إنّ هناك انفراجة قليلة في أعداد الشاحنات التي توجهت من الأراضي المصرية صوب منفذ كرم أبو سالم؛ تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة لرفع العبء والمعاناة عن كاهل الأشقاء في القطاع المحاصر الذي يشهد حصارا مطبقا تفرضه عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر قبل الماضي وحتى هذه اللحظات.

وأضاف "إبراهيم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "اليوم تحرك نحو 94 شاحنة من الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية من المواد الغذائية بالإضافة إلى 8 شاحنات تحمل الوقود و4 شاحنات تحمل السولار، بالإضافة إلى 4 شاحنات تحمل الغاز الطبيعي تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة".

وتابع: "ما دخل منها إلى القطاع وما أفرغ الحمولة الخاصة به في منفذ كرم أبو سالم حتى اللحظة هي 25 شاحنة من الشاحنات التي توجهت، بالإضافة إلى 3 شاحنات للغاز الطبيعي، كما رفضت دولة الاحتلال نحو 9 شاحنات حتى اللحظة، وهذه الشاحنات تحمل الماء الطبيعي الصالح للشرب بالإضافة إلى بعض الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية".

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح 12 أسيرا فلسطينيا دون إعلان مسبق كالعادة، حيث وصل الأسرى على متن سيارات تابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولة وجميعهم رفضوا إجراء أي مقابلات صحفية وقالوا إن الصليب الأحمر طالبهم بعدم إجراء أي مقابلات مع الصحفيين.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنهم أفصحوا فقط عن هوياتهم وذكروا أسماء بعض من التقوهم في سجون الاحتلال وبعيدا عن عدسات الكاميرا أشاروا إلى مسلسل طويل من الانتهاكات التي تعرضوا لها والتعذيب على أيدي قوات الاحتلال خلال عمليات النقل والفترات التي مكثوها داخل هذه السجون.

وتابع أن هناك مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال جرى أسرهم من القطاع وأن جيش الاحتلال يرفض الإعلان عن هوياتهم، إلا أن الأسرى المحررين هم من يحملون الرسائل مضمونها أسماء أسرى آخرين التقوا بهم داخل السجون الإسرائيلية.