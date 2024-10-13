الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

رغم الألم.. غزة حاضرة في مهرجان الموسيقى العربية

بوابة الوفد الإلكترونية

تشارك فرقة "مقام" الموسيقية الفلسطينية بأمسية فنية في إطار فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، وذلك مساء الخميس17 أكتوبر على مسرح معهد الموسيقى العربية فى الثامنة والنصف مساءً، حيث قدم فنانوها من قلب الحرب والدمار فى قطاع غزة، ليعلوا صوت البلاد على صوت آلة الحرب.

"مقام" هي فرقة موسيقية فلسطينية تأسست في أغسطس 2021 بقطاع غزة بجهود فردية من قبل خمسة أساتذة في الموسيقى، حيث تهتم الفرقة بالموسيقى العربية الكلاسيكية وتقدم مقطوعات آلية وغنائية بأسلوب متطور وعصري وتعزف على آلات التخت الشرقي الفردية والأساسية والقانون والعود والبيانو والإيقاع والكونتراباص والناي والبزق، وتهتم الفرقة بهويتها الفلسطينية الموسيقية عبر أسلوبها في توزيع المقطوعات الموسيقية الآلية والغنائية بأسلوبها الخاص.


وتعمل الفرقة على المزج بين أنواع الموسيقى التراثية والمعاصرة مع الحفاظ على الأصاله والتراث، انطلاقا من ايمانهم أن الموسيقى هي أحد أهم العناصر في بناء ثقافات الشعوب والمجتمعات والتي تسافر بالحدود، ولأن الإيمان بالفكرة والرسالة التي يحملها الفنان هو الذي يخلق الابداع والاستمرارية.

 وشاركت فرقة مقام بمهرجانات محلية كمهرجان أثر الفراشة، ولها عروض موسيقية في مركز القطان الثقافي بقطاع غزة ، والمركز الثقافي الفرنسي بقطاع غزة ، ودار الأوبرا المصرية، والمركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة، ومركز الحرية للإبداع بالاسكندرية.

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