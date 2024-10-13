سفير مصر لدى نيجيريا يلتقي وزير الطيران المدني والصناعات الجوية

التقى السفير محمد فؤاد سفير مصر بنيجيريا بوزير الطيران المدني والصناعات الجوية النيجيرى Festus Keyamo، حيث تم بحث ترتيبات الزيارة المقررة للوزير النيجيرى إلى القاهرة للمشاركة فى فعاليات "المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي للمراقبين الجويين" الذى يعقد خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري، والتى سيتم خلالها عقد مباحثات مع السيد الدكتور وزير الطيران المدنى حيث أعرب السفير محمد فؤاد عن تطلع مصر لتدارس سبل الدفع قدماً بالتعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني واستشراف آفاق تطويرها بما يتناسب مع مكانتهما كدولتين محوريتين في القارة وكسوقين كبيرين على صعيد النقل الجوى.

من جانبه، أعرب الوزير النيجيرى عن تقديره لمكانة شركة مصر الطيران كإحدى شركات الطيران الرائدة على مستوى القارة، وخاصة فى نيجيريا باعتبارها إحدى أكثر شركات الطيران نشاطاً وانتظاماً في تسيير رحلات إلى المدن النيجيرية، فضلاً عما تحظى به من ثقة لدى النيجيريين للسفر إلى مصر وللعبور إلى مقاصد أخرى، وذلك على ضوء ما تتمتع به من شبكة خطوط واسعة.

أعرب الوزير النيجيرى كذلك عن تطلعه للبناء على الروابط التاريخية التى تجمع البلدين لتطوير التعاون فى موضوعات الطيران المدنى والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتميزة التي يتمتع بها الجانب المصري، وخاصة فيما يتعلق بالتدريب وبناء القدرات لكوادر الطيران المدنى المختلفة، ورفع كفاءة المطارات النيجيرية بما يؤهلها لاستيفاء المعايير الدولية ذات الصلة بالخدمات والإدارة وإجراءات الأمن والسلامة.