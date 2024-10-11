الجمعة 11 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المغتربون المصريون

السفير حسام الدين علي يزور مصريين في دار رعاية بـ“سانتا انا بكاليفورنيا”

السفير الدكتور حسام
السفير الدكتور حسام الدين على، قنصل عام مصر فى لوس انجلوس

زار السفير الدكتور حسام الدين علي، قنصل عام مصر فى لوس انجلوس وولايات الساحل الغربى الأمريكى، فى ١٠ اكتوبر الجارى، مقر "دار ٣٦٠ لرعاية كبار السن"، وهى دار مصرية كبرى لرعاية كبار السن فى سانتا انا بكاليفورنيا، بناء على دعوة من المهندس رضا بشاى والدكتور يوسف بشاى القائمين على الدار.

وقد  رحب مرتادو الدار بالقنصل العام بالاعلام والاغانى المصرية، وعقد السفير حسام الدين علي لقاءاً مطولاً معهم، بمشاركة القنصل سكرتير أول أحمد انور، للإجابة عن إستفساراتهم بشان مختلف الخدمات القنصلية التى تقدمها القنصلية العامة، ومناقشة مختلف مشاغلهم وإلتقاط الصور معهم.

كما أشاد السفير الدكتور حسام الدين علي، بالمستوى المتطور والمشرف لمختلف خدمات دار الرعاية وما لمسه من تقدير مرتاديها لمستوى ونطاق تلك الخدمات، ووعد المصريين المرتادين لدار الرعاية بتكرار زيارتهم دورياً للإطمئنان عليهم والتواصل المستمر معهم.

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