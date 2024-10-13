قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن 5 سنوات مع الشغل؛ لاتهامه بالشروع فى قتل صديقه في منطقة الزيتون.

حكم رادع ضد عاطل حاول قتل صديقه بالزيتون

صدر القرار برئاسة المستشار يسري محمد ذكري، بعضوية المستشارين محمد فؤاد، ومجاهد على، بأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.

وكشف أمر الإحالة في القضية 662 لسنة 2024 الزيتون، أن المتهم إبراهيم مصطفى، 22 سنة، شرع في قتل صديقه عقب توجيه طعنات نافذة في الجسد، بسبب خلافات مالية، ولكن لم يحدث ذلك لتدارك إصابته بالعلاج.

وفى سياق منفصل أمر المستشار عبد الراضي صديق ، رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل اليوم الأحد، بشأن حادث تصادم قطارين حال مرورهما بنطاق محافظة المنيا، والذي وقع صباح ، بناحية "ماقوسة" دائرة مركز المنيا.

النيابة الإدارية تأمر بفتح تحقيق عاجل بشأن حادث تصادم قطارين المنيا

وكلف المستشار عبد الراضي صديق النيابة الإدارية بالمنيا ، القسم الثالث بسرعة مباشرة التحقيقات في الحادث للكشف عن مدى وجود ثمة إهمال أو تقصير في أداء الواجبات والتكليفات الوظيفية للمختصين بهيئة السكك الحديدية، كان من شأنه التسبب في وقوع الحادث.

