حدث في مثل هذا اليوم.. 36 عامًا منذ حصول نجيب محفوظ على نوبل

في مثل هذا اليوم منذ 36 عامًا، كان الخبر السعيد الذي أسعد الملايين في مصر والعالم العربي بفوز الأديب المصري الكبير نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الآدب ليكون بذلك أول أديب مصري وعربي يحصل على تلك الجائزه الرفيعه، وثاني مصري يحصل عليها بعد الرئيس الراحل أنور السادات الذي فاز بجائزة نوبل للسلام.

قصة حصول الأديب العالمي نجيب محفوظ على جائزة نوبل

حصول الاديب العالمي نجيب محفوظ جاء تتويجا لمسيرته الابداعيه في مجال الكتابه والادب و هو الاديب عاشق الحاره المصريه وكان اغراقه في المحليه بوابته للعالميه الافلام التي الفها كانت علامه كبري في تاريخ السينما المصرية والشخصيات التي ارتبط بها الملايين “سي السيد، وامينه” افلام كانت ولا تزال تعكس العصر الذهبي للسينما.

من ينسي الثلاثيه التاريخية بين القصرين قصر الشوق السكريه والحرافيش وثرثره فوق النيل والكرنك وكل هذا الحب وكتاب أولاد حارتنا الذي اثار جدلا واسعا.

الأديب الراحل كان بحق عملاق الادب والعاشق لمصر الشخصيه البسيطه الذي يمشي في صباح كل يوم من منزله في العجوزه إلي ميدان التحرير حيث يجلس علي المقهي المفضل ولسه الحرافيش علي كازينو قصر النيل حيث الاصدقاء الاوفياء ومناقشه الافكار المتعددة.

بعد حصول نجيب محفوظ علي تلك الجائزه العالميه أقام له الرئيس الراحل حسني مبارك حفلًا خاصًا تكريما له ولم يستطع الاديب الراحل الذهاب الي السويد لاستلام الجائزه وارسل ابنتيه لتسلم الجائزة يوم 10ديسمبر 1988، كما قدم الاحتفال الاذاعي الكبير عمر بطيشه.

نجيب محفوظ كان ولا يزال حالة ابداع نادره في تاريخ الادب العربي والسينما المصرية والعربية

كان الاديب العملاق الذي عبر بصدق عن الشخصيه المصريه في أوائل القرن الماضي عاشق الحاره والمقهى والبساطه في كل شيء

استحق عن جدارة أن يكون اديب عالمي، رحم الله اديب مصر العالمي الحاصل علي جائزة نوبل في الاداب في شهر أكتوبر عام 1988 شهر النصر.

الأديب العالمي رحل عن دنيانا في آخر أغسطس 2006 ومازال اسمه ومؤلفاته خالده في وجدان الملايين.