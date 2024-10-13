لبحث التعاون المشترك.. رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الاستثمار

استقبل المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر مجلس الدولة.

رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الاستثمار

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المُمكنة بين مجلس الدولة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على النحو الذي من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في البلاد، وإزالة أي عقبات قد تطرأ في طريق المستثمرين وأعمالهم، لا سيما فيما يتعلق بتقديم المشورة القانونية اللازمة، والقوانين ذات الصلة بالاستثمار.

وأكد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، أن مجلس الدولة لا سيما من خلال قسم التشريع الذي يتولى المراجعة الدقيقة والرقابة السابقة على مشروعات القوانين التي تحال إليه وضبط صياغتها القانونية، حريص على أن تخرج مشروعات القوانين متفقة مع أحكام الدستور ومواكبة للعصر وتوجه الدولة العام نحو التيسير على المستثمرين وتسهيل دخولهم القطاعات الاستثمارية المختلفة بما يسهم في النهوض بالاقتصاد المصري.

من جانبه، أعرب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار عن تقديره الكبير لمجلس الدولة وقضاته الأجلاء في تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق وإرساء مناخ مطمئن وجاذب للاستثمار عبر أحكامه العادلة والناجزة في ظل دولة القانون.