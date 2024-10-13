الأحد 13 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

تأجيل محاكمة صياد لاتهامه بقتل زميله بسبب خلافات بينهما لـ نوفمبر المقبل

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظر محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الثانية،  محاكمة صياد سمك، مقيم قرية ورورة دائرة مركز شرطة بنها، لاتهامه بقتل زميله بسبب خلافات بينهما، بعد أن اصطدم به بالقارب خاصته وأسقطه في الماء وتسبب في وفاته غرقا، جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر المقبل لحضور المحامي الاصلي.

تأجيل محاكمة صياد لاتهامه بقتل زميله بسبب خلافات بينهما ببنها لـ نوفمبر المقبل

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأحمد عمر حسين محمد، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12537 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2968 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم "السيد ف ا ع"، 44 سنة، صائد أسماك، مقيم قرية ورورة دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 7 / 5 / 2024، بدائرة مركز بنها، قتل المجني عليه "أبو المعاطي عبد الله أبو المعاطي"، عمدا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أنه حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه حال استقلال كل منهما لقارب صيد، ونفاذا لما انعقدت عليه عزائمه لاحقه بالقارب استقلاله وتحين الفرصة، وما أن ظفر به توجه نحوه مسرعا وصدمه بقارب الصيد بادي الذكر، بنية إزهاق روحه، فسقط في اليم وحدثت وفاته غرقا على النحو الذي أبان عنه تفصيلا تقرير الصفة التشريحية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت المحكمة لشهادة شاهو الواقعة، والذي يعمل "صائد أسماك"، ومقيم ذات العنوان، الذي أكد أنه حال تواجده بمحل الواقعة أبصر نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، حال استقلال مل منهما قارب صيد، فقام على إثرها الأخير بصدم المجني عليه بالقارب استقلاله فسقط في اليم وحدثت وفاته غرقا.

وتمكن رجال المباحث من تفريغ كاميرات المراقبة الكائنة بالقرب من محل الواقعة ملاحقة المتهم للمجني عليه إبان الواقعة وفراره بعد ارتكاب الواقعة.

 

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