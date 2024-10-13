وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع القطاع الخاص بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ندوة للتوعية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، بالشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل (غبور مصر) ، تضمنت عدة محاور وهي: الدور الذي تقوم به السلامة والصحة في الحفاظ على الأرواح والمنشآت من الحوادث، وأهداف السلامة والصحة المهنية تحليل وتقييم مخاطر بيئة العمل ، والمخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها ، وكيفية التعامل معها والمواد القابلة للاشتعال والمواد القابلة للانفجار والحد الادني للاشتعال ، ومناقشة القرار الوزارى رقم ١٣٤ لسنة 2003 ، وأنواع الحرائق وطرق الوقاية منها ومسبباتها ، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة.

ويأتي ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضافت مدير المديرية، أنه حضر الندوة فوزي صابر وكيل مديرية العمل ، ونادر كامل "المدير الإداري للموقع" ، ومحمد عبد الرحمن ، ومحمد حسونة مسئولي السلامة والصحة المهنية بالموقع " ، وصباح حامد أحمد مديرة منطقة قليوب ، والكيميائي ياسر أحمد رجب مدير السلامة والصحة المهنية بمنطقة قليوب ، والكيميائية نجاح محمد عبد اللطيف مفتشة بمكتب السلامة والصحة المهنية بقليوب ، والمهندسة شيماء درويش باحث بإدارة السلامة والصحة المهنية بالإدارة.

وأكدت على الإستمرار فى نشر التوعية للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات من تلك المخاطر، بما يساهم فى زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من المحاضرات العلمية والتثقيفية حول : تقييم وتحليل المخاطر ، والمخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها ، والمخاطر الفيزيائية في منشآت القطاع الصناعي وكيفية الوقاية منها ، وإجراءات التحكم والسيطرة عليها، وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة والحوادث الجسيمة .