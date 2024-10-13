مبيعات الأجانب والعرب تكبد البورصة 47 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع بصورة جماعية متأثرة بمبيعات أجنبية وعربية.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 47 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 2.142.6 تريليون جنيه.

خسر مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوي 29954 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى7329 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 2.29 % ليغلق عند مستوى 10398 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 107 ملايين جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب للبيع وسط تداولات 4 مليار جنيه.