صفوت لطفى: إعادة هيكلة لجنة المواطنة بحزب الوفد بقنا

بحث القيادى الوفدى صفوت لطفى مستشار رئيس حزب الوفد لشؤن المواطنة رئيس لجنة المواطنة بالحزب مع أعضاء لجنة المواطنة، الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة بمحافظة قــنا.

وتناول مستشار رئيس الحزب ورئيس لجنة المواطنة بالوفد مع مرافقيه بمحافظة قـــنا؛ آليات إعادة هيكلة وتشكيل لجنة المواطنة النوعية بمحافظة قــنا.

وأكد"لطفى"اهتمام اللجنة بنزع فتيل الأزمات الطائفية والعمل على وأدها فى مهدها، والتعاون المثمر بين أبناء الوطن بدون تعصب، تحقيقاً للصالح العام فى أنحاء البلاد.

فى سياقٍ متصل؛ استقبلت قاعة الزعيم سعد باشا زغلول بمقر اللجنة العامة لحزب وجريدة الوفد فى العاصمة قــنا اليوم"الأحد" القيادى الوفدى صفوت لطفى والوفد المرافق له.

ورافقه لزيارة مينا نبيل وليم رئيس لجنة المواطنة بمحافظة قــنا وعضو اللجنة المركزية للمواطنة، وألفى صموئيل عضو اللجنة المركزية والرئيس الشرفى للجنة المواطنة بمحافظة القليوبية، وبيشوى ميلاد بطرس عضو لجنة المواطنة بقرية أبومناع بحرى التابعة لمركز دشـــنا.

كما رافقه خلال جولاته فى أرجاء محافظة قـــنا، أحمد فكرى عضو لجنة المواطنة بمركز نقاده، والمستشار بركات بقطر بنقاده، ومبارك حسين بمركز دشنا، ونشأت أمين وسعيد فهمى فلسطين وحسين محمد إبراهيم وعمر خالد عيسى وعبدالفتاح محمد بمركز قـنا.