الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي بدر وشانغهاي للدراسات الأجنبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 وقع الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق مذكرة تفاهم إطارية مع جامعة شانغهاي للدراسات الأجنبية، والتى تعد واحدة من أعرق الجامعات الصينية في تدريس اللغات.

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جاء ذلك بحضور رئيس الجامعة لي يان سونغ و الدكتور دينغ جيون مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدكتور قوه دجه جيان رئيس قسم اللغة العربية والدكتور ماو شيونغ خونغ مدير مكتب العلاقات الدولية والدكتور وانغ جيه منسق معهد التعاون الدولي.

 

وأوضح بيان صادر عن جامعة بدر أن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة شانغهاي يأتى في إطار جهود رئيس الجامعة الدكتور أشرف الشيحي لتعميق التعاون مع الجانب الصيني وضمن جهود عميد كلية اللغات والترجمة الدكتور حسين محمود والدكتورة رشا كمال وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع ورئيس قسم اللغة الصينية لتدعيم العلاقات مع الجامعات الصينية وتعميق التعاون.

وبحث الجانبان مجالات التعاون المشتركة خاصة في مجال التبادل الطلابي لطلاب جامعة بدر دراسي اللغة الصينية وطلاب جامعة شانغهاي للدراسات الأجنبية الدارسين للغة العربية، إلى جانب بحث مستقبل التعاون لعمل ماستر مشترك في اللغة الإنجليزية بالتعاون مع مركز الذخائر اللغوية والترجمة بالجامعة الصينية والذى تشرف عليه وتحاضر به الدكتورة منى بكير الرائدة في نظريات الترجمة.

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