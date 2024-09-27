جامعة بدر تعلن الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 

أعلن الدكتور أشرف الشيحى رئيس جامعة بدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذي غدا السبت بكافة الكليات.

وقال الدكتور أشرف الشيحى في تصريحات صحفية إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب، حيث تم إعداد الجداول الدراسية، فضلا عن الانتهاء من إعداد وصيانة كافة قاعات الدراسة والمعامل، وجميع مرافق الجامعة التى ستكون مستعدة لتقديم الخدمات لجميع الطلاب منذ اليوم الأول.

وأضاف "الشيحي" أنه تم التنسيق مع جميع عمداء الكليات لمتابعة سير العملية التعليمية، وفقا للمناهج المقررة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة في كل ما يتعلق بالحياة الجامعية،وتشجيع الطلاب على البحث والابتكار، والاهتمام بمواهبهم المختلفة.

وأشار رئيس جامعة بدر إلى أن الجامعة حريصة على تقديم أعلى مستوى من التعليم العالي لتضاهي كلكبرى الجامعات الدولية، إلى جانب تأهيل الطلاب لأسواق العمل في الداخل والخارج، وأن الجامعة حريصة على استثمار إمكاناتها البشرية والمادية، وأن تساهم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي أبرماتها الجامعة في تقدم تصنيفها عالميا.

وتابع قائلا ، إن جامعة بدر تتيح للطلاب امكانية السفر للخارج في إطار الاتفاقيات التي تربط الجامعة مع العديد من كبرى الجامعات العالمية، بهدف نقل الخبرات واطلاع الطلاب على ما يحدث في هذه الجامعات في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي، إلى جانب الحرص الدائم على رفع مهارات وكفاءة كافة المنتسبين للجامعة في مختلف الكليات.

وأوضح"الشيحي" أن الكليات النظرية الموجودة في الجامعة تتمتع ببرامج دراسية جديدة ومختلفة عن نظيرتها بالجامعات الأخرى، وهى تلبي احتياجات أسواق العمل في مصر والخارج، وتقدم للمجتمع خريج قادر على التميز والبناء في شتى المجالات.

وتابع قائلا" إن كافة كليات الجامعة حريصة على تقديم برامج دراسية متميزة تساهم في تقديم خريج يمتلك مهارات عديدة ومتنوعة تؤهله للدخول إلى أسواق العمل، فضلا عن حرصها على بناء شخصية الطلاب من كافة النواحي الثقافية والرياضية والاجتماعية لتقديم جيل قادر على المساهمة في بناء الوطن وتعزيز جوانب التنمية وفقا لخطة الدولة المصرية 2030، وبما يتوافق مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتأسيس الجمهورية الجديدة".

وتمنى الشيحي لجميع أبنائه الطلاب عاما دراسيا متميزا، مؤكدا أن بذل المجهود بإخلاص واستثمار الوقت بصورة جيدة هو الطريق الأمثل أمام الطلاب للنجاح والتفوق.