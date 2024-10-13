التمارين البدنية تساعد على زيادة نشاط الدماغ

أفاد باحثون من معهد ماساتشوستس أنهم تمكنوا من إيجاد طريقة لزيادة نشاط الدماغ البشري بشكل كبير.

وفي الوقت الحالي، يشعر العلماء بالقلق إزاء مسألة الخرف ويعاني الناس بشكل متزايد من مرض الزهايمر وعدد من الأمراض المماثلة الأخرى في سن الشيخوخة ويبحث العلماء بنشاط عن طريقة لمكافحة هذه الأمراض، والتي يتم تشخيصها أحيانا لدى الشباب الصغار.

وبالتالي، يقول العلماء إن ضعف الذاكرة يمكن أن يصبح مرضا تدريجيا في سن 35، لذلك من المهم اتباع عدد من القواعد التي ستساعد الدماغ على البقاء في حالة جيدة لفترة أطول.

وطور الباحثون تقنية خاصة لهذا الغرض تزيد من نشاط الدماغ.

واتضح أنه من الممكن زيادة نشاط الدماغ بمساعدة التمارين البدنية والأمر كله يتعلق بالدورة الدموية والرياضة المنتظمة تعمل على تطبيع عمل الدورة الدموية، وتتحسن الدورة الدموية، ويدخل ما يكفي من الأكسجين إلى الدماغ مع الدم، ونتيجة لذلك، يظل نشطا لفترة أطول.

ومن الغريب أن الإجهاد المعتدل مفيد أيضا. وبالتالي، يمكن أن تكون المواقف العصيبة بمثابة محفزات لنشاط الدماغ، فهي تؤدي إلى عمليات تجبر الخلايا على أداء العمل بشكل أسرع ومع ذلك، من المهم أيضا عدم المبالغة في هذه المسألة ونحن نتحدث عن الإجهاد المعتدل، والذي يتطلب ببساطة زيادة الاهتمام وزيادة نشاط الدماغ من الناس.

وبشكل عام، وفقا للعلماء، من المهم اتباع قواعد بسيطة - مراقبة النوم والتغذية وممارسة الرياضة بانتظام.