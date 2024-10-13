حزب الله: الاحتلال قصف حانين والطيري بالصواريخ العنقودية المحرمة دوليًا

أدان حزب الله في بيان رسمي اليوم القصف الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة بين بلدتي حانين والطيري، والذي استخدمت فيه صواريخ تحمل قنابل عنقودية محظورة دوليًا، واعتبر الحزب هذا العمل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

في بيانه، وصف حزب الله القصف الإسرائيلي بأنه "تصعيد خطير" يعكس تجاهل الاحتلال لحقوق المدنيين في المناطق المستهدفة. وأكد الحزب أن استخدام القنابل العنقودية، التي تعتبر من الأسلحة المحرمة دولياً، يشير إلى تزايد مستوى الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء.

وذكر الحزب في بيانه أن الاحتلال الإسرائيلي "المدعوم أمريكياً" لم يتجرأ على اتخاذ هذه الخطوة العدوانية إلا لأنه يدرك تماماً عجز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية عن اتخاذ موقف حازم تجاه انتهاكاته المتكررة. وأشار إلى أن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على الاستمرار في هذه الجرائم دون عقاب.

وفي ختام البيان، دعا حزب الله المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في مواجهة هذه الجرائم، مؤكداً على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على أفعاله. وشدد الحزب على أهمية تضامن الدول والمنظمات الحقوقية لمواجهة الانتهاكات المستمرة والمطالبة بوقفها.

يأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه التوترات على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، حيث يؤكد حزب الله استمراره في دعم الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال. ويعبر الحزب عن التزامه بالوقوف إلى جانب المظلومين في وجه العدوان، في ظل تصاعد الاعتداءات العسكرية من قبل الاحتلال.

قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني يؤكد " الحفاظ على السلام والاستقرار أولوية قصوى "

أكد قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، اليوم، أن الأولوية القصوى لقواته هي الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، حيث أشار إلى أهمية دور الدفاع الجوي في تعزيز الأمن الوطني.

وأوضح قائد قوات الدفاع الجوي أنه يرفض بشكل قاطع أي تصعيد أو حرب في المنطقة، مشددًا على ضرورة الحوار والتعاون بين الدول لتفادي النزاعات. وأعرب عن قلقه إزاء التوترات الإقليمية التي قد تؤدي إلى تصعيد عسكري، مؤكدًا على أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل القضايا العالقة.

في سياق متصل، أكد القائد أن القوات المسلحة ستوظف كل إمكانياتها لضمان الأمن والاستقرار للمواطنين الإيرانيين. وأشار إلى أن قوات الدفاع الجوي تعمل على تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواجهة التهديدات المحتملة، مع التأكيد على أن السلام والاستقرار هما الهدفان الرئيسيان لعملياتها.

كما دعا قائد قوات الدفاع الجوي إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الدفاع والأمن، مشددًا على أهمية تبادل المعلومات والتنسيق بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة. وأعرب عن تفاؤله بأن الجهود المشتركة ستساهم في تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه المخاوف من تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، حيث تؤكد إيران على التزامها بالسلام والهدوء، في حين تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية لضمان أمن مواطنيها.