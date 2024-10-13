بحوث الثروة السمكية يختتم البرنامج التدريبي للمرحلة الأولى لطلبة كلية التكنولوجيا والتنمية

تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق و تحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجامعات المصرية والجهات البحثية لتدريب ونقل التكنولوجيات الحديثة للطلبة والمهتميين بالثروة السمكية فى مصر وتأكيدا على الدور الرئيسي للمعمل في تدريب وتطوير الكفاءات للمشاركة الفعالة في سوق العمل.

البرنامج التدريبي

اختتم أ.د رفعت محمد الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الخاصة بالتدريب الميدانى للمستوى الرابع للانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى لطلبة كلية التكتولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق بمقر المعمل بالعباسة. أبوحماد شرقية وتم توزيع شهادات الحضور على المتدربين



حيث كانت المحاور الرئيسية للتدريب:-

“إدارة جودة المياه في نظم الأستزراع السمكي, والأعلاف وتغذية الأسماك وطرق تركيب وتصنيع العلائق السمكية ،التدريب العملي على طرق الصيد، ومعاملات ما بعد الحصاد، الامان الحيوي في المزارع والمفرخات السمكية وطرق الوقاية من الأمراض في المزارع السمكية”.