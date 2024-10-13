الأحد 13 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الخارجية الفلسطينية: نطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال الإسرائيلي

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية

أكدت الخارجية الفلسطينية، أنها تطالب بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتنفيذ الفوري للقرار الأممي الخاص باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

بيان من الخارجية الفلسطينية:

وزير الخارجية والهجرة يستقبل وفد حركة فتح الفلسطينية

وزير الخارجية: تصفية القضية الفلسطينية خط أحمر لمصر والأردن

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أنها تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال الإسرائيلي تجبره على وقف حرب الإبادة وجرائم المستوطنين.

وكانت أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان الشقيق وسيادته وأمن مواطنيه، وما يخلفه من شهداء ومصابين في صفوف المدنيين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.

وأكدت "الخارجية الفلسطينية " في بيان صدر عنها، مساء اليوم الإثنين، أن العدوان الإسرائيلي على لبنان، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لتوسيع دائرة الحرب والعدوان لتفجير المنطقة برمتها، بشكل يترافق مع استمرار حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، وبما يخدم أهداف ومخططات اليمين المتشدد الحاكم في إسرائيل.

وأكدت الخارجية الفلسطينية متابعتها ومن خلال سفارة دولة فلسطين في لبنان، تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بضرورة فتح المستشفيات الفلسطينية كافة واستنفار كل الطواقم الطبية في لبنان، سواء التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أو الموجودة في المخيمات، من أجل استقبال الجرحى وتقديم كل الدعم والمساندة لهم، كما وجه سيادته أبناء شعبنا في لبنان للتبرع بالدم لمساعدة الجرحى من الأشقاء اللبنانيين.

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