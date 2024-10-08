الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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وزير الخارجية: تصفية القضية الفلسطينية خط أحمر لمصر والأردن

وزير الخارجية
وزير الخارجية

قال وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إن مصر تشدد على الرفض الكامل والمطلق لكل السياسات الإسرائيلية التي تستهدف فرض أمر واقع جديد على الفلسطينيين، والذي يضطرهم إلى النزوح من أراضيهم المحتلة.

تصريحات وزير الخارجية

وشدد “عبدالعاطي”، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، على أن نزوح الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وأضاف أن تصفية القضية الفلسطينية يعد خط أحمر لكل من مصر والأردن ولن يسمحا بحدوثه، كما أكدا خطورة الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة بعد مرور عام من العدوان الإسرائيلي، متابعًا: “أدى العدوان إلى سقوط أكثر من 41 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، مع وجود الآلاف تحت الركام”.

وأوضح أن العداون الإسرائيلي على قطاع غزة أدى لتشريد ونزوح أكثر من 700 ألف فلسطيني داخل القطاع، بما يمثل أكثر من 80% من سكان القطاع، وتدمير معظم البنى التحتية بسبب آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة التي لم تتوقف حتى الآن في إزهاق المزيد من الأرواح، من خلال سياسة التجويع والحصار الكامل التي تفرضها على أهل غزة.

 

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