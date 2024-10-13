وزير الخارجية: نؤكد الرفض الكامل لأي إدارة أحادية للأنهار ‏العابرة للحدود

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه يؤكد على الحق الكامل لدول حوض النيل في التنمية وحق دولتي ‏المصب السوادن ومصر في الوجود.

وأوضح وزير الخارجية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، أن مصر ستظل في طليعة الدول ‏الداعمة للتنمية والرخاء بدول حوض النيل الشقيقة وحشد التمويل للمشروعات ‏التنموية لدول حوض النيل طالما كانت مشروعات توافقية.‏

وقال إن مصر تتمسك بقواعد ‏ومبادئ القانون الدولي الملزمة لإدارة الأنهار الدولية لاسيما مبادئ التعاون ‏والتشاور والإخطار المسبق وعدم إحداث ضرر تحقيقا للاستخدام المنصف ‏والمعقول، متابعًا: "مصر ‏تسعى إلى العمل مع الدول المجاورة سويا من أجل ألية جامعة وشاملة وليست ‏منقوصة أو مجتزئة للحوكمة المشتركة لنهر النيل بهدف تحقيق مصالح جميع ‏شعوب هذا النهر".‏



وأكد على الرفض الكامل لأي أفعال أحادية مخالفة لقواعد القانون الدولي في إدارة ‏الأنهار العابرة للحدود، والإدعاء الباطل بأن طرفا لديه السيادة على نهر دولي ‏عابر للحدود كنهر النيل، مشددا على حفظ مصر لحقها المشروع في اتخاذ كل ‏التدابير المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحافظ على مقدرات ومصالح الشعب ‏في وقوع الضرر.‏