وزير الخارجية: نؤكد الرفض الكامل لأي إدارة أحادية للأنهار العابرة للحدود
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه يؤكد على الحق الكامل لدول حوض النيل في التنمية وحق دولتي المصب السوادن ومصر في الوجود.
وأوضح وزير الخارجية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، أن مصر ستظل في طليعة الدول الداعمة للتنمية والرخاء بدول حوض النيل الشقيقة وحشد التمويل للمشروعات التنموية لدول حوض النيل طالما كانت مشروعات توافقية.
وقال إن مصر تتمسك بقواعد ومبادئ القانون الدولي الملزمة لإدارة الأنهار الدولية لاسيما مبادئ التعاون والتشاور والإخطار المسبق وعدم إحداث ضرر تحقيقا للاستخدام المنصف والمعقول، متابعًا: "مصر تسعى إلى العمل مع الدول المجاورة سويا من أجل ألية جامعة وشاملة وليست منقوصة أو مجتزئة للحوكمة المشتركة لنهر النيل بهدف تحقيق مصالح جميع شعوب هذا النهر".
وأكد على الرفض الكامل لأي أفعال أحادية مخالفة لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود، والإدعاء الباطل بأن طرفا لديه السيادة على نهر دولي عابر للحدود كنهر النيل، مشددا على حفظ مصر لحقها المشروع في اتخاذ كل التدابير المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحافظ على مقدرات ومصالح الشعب في وقوع الضرر.