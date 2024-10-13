المقاولون العرب ضد الداخلية.. مطاريد الممتاز وجها لوجه بدوري المحترفين اليوم  

يتقابل فريقا المقاولون العرب والداخلية، اليوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2024، في المواجهة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا.

واستطاع المقاولون العرب التغلب على نظيره القناة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، بالجولة الأولى من عمر المسابقة، فيما خسر فريق الداخلية مباراته الاولى بهدف نظيف أمام بلدية المحلة.

وهبط المقاولون العرب بعد احتلاله المركز السابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة، ولحق فريق الداخلية بمثلث الهابطين بعد تذيله جدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة فقط.

ومن المقرر أن تستكمل باقي مباريات الجولة الثانية بدوري المحترفين غدا الاثنين حيث يشهد إقامة 5 مباريات.

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2- صفر.

السكك الحديد مودرن ضد أسوان صفر -1

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2- صفر.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة صفر -1.

أبو قير والمنصورة 3- صفر.

الداخلية والبلدية صفر -1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ صفر.