وزير الخارجية: مصر بذلت جهودًا كبيرة ‏للارتقاء بأجندة المياه العالمية وستظل داعمة للتنمية

وزير الخارجية: مصر بدول حوض النيل الشقيقة ‏

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر بذلت جهودًا كبيرة ‏للارتقاء بأجندة المياه العالمية، وتجلت هذه الجهود في مؤتمر دول الأطراف في اتفاقية ‏تغير المناخ بشرم الشيخ 27 ‏COP، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، بإطلاق ‏مبادرات مؤثرة.

وشدد وزير الخارجية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أن من بين هذه المبادرات التي تم إطلاقها مبادرة التكيف المائي ومباردة مبعوث الأمم المتحدة للمياه، ‏وهي المبادرات التي سنسعى إلى البناء عليها.‏

وتابع: "من ‏ضمن هذا الجهد، الإطلاق المنتظر لتجمع المياه والمناخ بالتعاون بين مصر ‏واليابان خلال الدورة الحالية لأسبوع القاهرة للمياه"، موضحًا أن الإنسان المصري برع ‏في إدارة موارده من نهر النيل رغم حالة الندرة المائية الحادة باسلوب كفء رشيد ‏يعظم الفوائد ويمنع أيقاع الضرر بأي طرف.

وأشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه ‏منصة متخصصة تتقاطع جوانبها الفنية مع أبعادها السياسية والقانونية، مؤكدًا أن مصر ‏تتخذ العلم منهجًا في التعامل مع قضايا المياه ونبحث عن الحلول العلمية القائمة ‏على القواعد وأفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا على محاور رئيسية تتبنها السياسة الخارجية المصرية بموضوعات المياه، ‏منها الاقتناع الراسخ بأنه لا سبيل سوى تعزيز التعاون الاقليمي والدولي الفعال ‏لإدارة المياه العذبة الشحيحة على الكوكب لتحقيق التنمية للجميع لاسيما أن أغلب ‏المجاري المائية عابرة للحدود ويتضح هذا بجلاء في حالة نهر النيل.‏