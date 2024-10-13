50 مشارك فى مهرجان البحر الأحمر للدراجات النارية

انطلقت منذ قليل فعاليات مهرجان البحر الأحمر للدراجات النارية بمدينة الغردقة، بمشاركة واسعة من عشاق الدراجات النارية، وضمت الفعالية أكثر من 50 دراجة نارية من داخل وخارج محافظة البحر الأحمر، ما أضفى على الحدث أجواءً من الحماس والإثارة، بحضور فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأكد فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحرالأحمر، أن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للدراجات النارية مستمرة حتى منتصفشهر أكتوبرالجاري، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح عبدالمقصود،أن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للدراجات تتضمن العديد من الأنشطة، منها جولات استكشافية على الدراجات النارية في مختلف مناطق الغردقة للاستمتاع بجمال الطبيعة الساحرة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المسابقات بين المشاركين، مثل سباقات السرعة والتحديات الأخرى.

وجرى تنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة للمهرجان، مثل الحفلات الموسيقية والعروض الاستعراضية.