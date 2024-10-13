"القومي للمسرح" يحيي ذكرى ميلاد الفنان فؤاد شفيق

يحيي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم الاحد، بذكرى ميلاد الفنان الكبير فؤاد شفيق.

ويأتي احياء الذكرى بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وتخليدًا إلى ذكرى ميلاد الفنان فؤاد شفيق، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

معلومات عن الفنان فؤاد شفيق

لم يستكمل دراسته الثانوية عقب وفاة أبيه.



عمل موظفًا فى السودان وتزوج هناك وعاد إلى مصر في عام 1924.

تعرف على الفنان يوسف وهبي ثم عمل فى فرقة جورج أبيض، ثم عاد إلى فرقة رمسيس عام 1935 وظل بها طوال حياته.

عمل في المسرح القومي، وقدمه الفنان يوسف وهبي إلى السينما من خلال فيلم (نشيد الأمل).

كما عمل فى العديد من المسرحيات في فرقة فاطمة رشدي، وتنوع أدائه بين الكوميديا والتراجيديا.

من أهم مسرحياته : (سكة السلامة، ألف ليلة وليلة).

توفى عام 1964.