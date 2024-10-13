الزمالك يعلن تشكيله لمواجهة إيسترن كومباني الودية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض ودية إيسترن كومباني المقرر لها بعد قليل على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لبطولة السوبر المحلي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود بنتايك - جيفرسون كوستا - علي نوفل.

خط الوسط : يوسف وائل "الفرنسي"- يوسف أحمد حسن - محمد عاطف - حازم أسامة.

الهجوم : حسام أشرف - سامسون أكينيولا.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخرى مساء اليوم أمام فريق زد على ملعب النادي.

الزمالك يرفض ضغط جوميز للتعاقد مع إيجاريا

من ناحيه أخرى وجه مجلس الإداره الشكر للاعب أوفي إيجاريا على الفترة التي قضاها مع الفريق حيث أكد مسؤولو النادي على تقديرهم واحترامهم للاعب لتفهمه لسياسة القلعة البيضاء بخصوص تدعيمات الفريق في الموسم الجديد ويؤكد مسؤولو النادي أن اختيار الصفقات الجديدة من اختصاصات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتنسيق مع مجلس الإدارة من أجل دعم الفريق بالشكل الأمثل في الفترة المقبلة".

وأراد نادي الزمالك الحفاظ على حقوقه و متابعة اللاعب بدنياً و فنياً خلال فترة اختبار لمدة ١٠ أيام في حين أراد اللاعب أن يوقع على عقود الانتقال للفريق خلال 48 ساعة، ليقرر النادي توجيه الشكر له.

ورغم محاولات البرتغالي جوزيه جوميز إقناع اللاعب بالخضوع لاختبار فنى فى مباراتى اليوم إلا أنه رفض بشده مؤكدا أن الإتفاق الذى جرى معه قبل وصوله إلى القاهره كان توقيع العقود معه فى حال اجتياز الكشف الطبي وهو ماخالفه مسئولو الزمالك.

فى الوقت الذى أكدت مصادر داخل مجلس الإداره أن لجنه الكره أبدت تحفظها على اللاعب بعد أن شاهده الثلاثى أحمد سليمان وحسين السيد عضوا المجلس وكذلك طارق السيد عضو لجنة الكره فى مباراة بتروجيت الوديه حيث لم يظهر بالمستوي الذى يرشحه للعب في القلعه البيضاء.